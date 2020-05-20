潮州鎮公所搭上「520」愛的順風車，推出限量紀念版一卡通對卡要送給新人，只要1人設籍潮州且是2020年結婚的都可領，除要將浪漫氛圍延續1整年外，也是再拚人口逆勢成長的祕訣之一。（謝佳潾攝）

潮州鎮公所搭上「520」愛的順風車，推出限量紀念版一卡通對卡要送給新人，只要1人設籍潮州且是2020年結婚的都可領，除要將浪漫氛圍延續1整年外，也是再拚人口逆勢成長的祕訣之一。（謝佳潾攝）

520諧音「我愛你」，所以每年5月20日登記結婚的比例都偏高，而潮州鎮公所也搭上愛的順風車，推出限量紀念版一卡通對卡要送給新人，夫妻只要有1人設籍潮州即可領取，且是2020年結婚的都可領，除要將浪漫氛圍延續1整年外，也是再拚人口逆勢成長的祕訣之一。

潮州鎮公所以網路流行用語「有貓就給讚」創意發想「喵新人」一卡通對卡，雙雙對對的貓咪可愛討喜，自消息曝光後詢問度爆表，主任祕書王建元指出，這其實是鎮長周品全的人口政策之一，潮州能打敗內埔以5萬3932人登上全屏第2大鄉鎮，除靠打造宜居環境外，生育補助、結婚獎勵等親民政策都是關鍵點。

「人口是一切施政的基本。」周品全說，人口數關係到鄉鎮的財政預算、都市計畫等，換言之，鄉鎮有無發展就要看人口有無成長，所以他上任後積極設法把人留在潮州，而雖然每年死亡人數都比出生多一倍，但在他的人口政策下，潮州人口數硬是逆勢成長，也是全屏唯一人口成長的鄉鎮。

他分析，潮州因無工業區，所以就業方面的吸引力可能較弱，但這與打造宜居環境無衝突，潮州交通便利眾所皆知，且地勢高不易淹水又有自來水，環境變得舒適很多，加上還有1胎1萬生育補助與各式「創新活動」等，潮州愈來愈吸引人想住。

他說，生育補助幾乎各鄉鎮都有，但是「創新活動」就不一定了，多數公所辦活動有例行公事的感覺，令人興致缺缺，所以唯有創新才能令人有驚喜與期待，也有想要參與的衝動，而「喵新人對卡」這項結婚獎勵就是如此，看似簡單的紀念品，其實是與居民搏感情最好的利器。

王建元說，因應鎮長的人口政策，紀念對卡雖是在520推出，但只要是2020年結婚的皆可領，新人只要有1人設籍潮州即可，而登記後才入籍潮州的也可，限量500餘份，希望能全部發完。

(中時 )