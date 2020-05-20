本屆世界衛生大會（WHA）於18日晚間在日內瓦舉行，而此次會議討論重點自然是新冠肺炎疫情，雖然許多國家都為台灣發聲，希望能邀請台灣出席本屆的WHA會議，不過我國仍被拒於門外，讓許多國家表示「深感遺憾」；而近日領導人金正恩生死成謎的北韓雖然沒有在會議上發言，但有提交書面文件表達立場，內容表示若讓台灣加入WHA，明顯違反WHA議案的聯防合作精神，因此反對台灣加入。

根據《韓聯社》報導，北韓參與WHA時，雖然沒有在會議上發言，但有提交書面文件表達立場，文件上指出北韓境內沒有確診病例並以此自豪，且強調金正恩不會以人民生命安全作為換取經濟利益的籌碼。

該份文件還指出，防疫需要團結互助，應該要杜絕違反聯合國憲章及國際法的反人道主義制裁，包括援助問題上的問題，歧視、政治化和單方面的經濟、金融、貿易限制。

北韓還暗批美國對於中國及WHO的指控，指國際應警惕部分國家出於不可告人的政治目的利用武漢肺炎疫情，罔顧WHO警告而不採取任何行動，將所有責任推卸給WHO或是其中一個會員國，是非常不負責任的。

此外，北韓也針對台灣與會問題做出回應，文件中指出若台灣加入WHA，明顯違反了WHA議案的聯防合作精神，將會變為「助長會員國分裂」。

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(中時電子報)