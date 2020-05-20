超乎預期。經濟部今天公布4月外銷訂單，金額358.3億美元，年增2.3％，打破原本預期的下跌6％到10％，逆勢成長拉出連二紅。雖然疫情讓傳統產品接單跌掉2成，但「遠距商機」發威，資通信產品接單創歷年同月新高。

「遠距商機需求超乎預期！」經濟部統計處長黃于玲直指，這個意外是4月外銷訂單逆轉預期主因。副處長王淑娟補充，筆電、平板、伺服器及網通產品過去在4月是淡季，該月表現卻強勁，就是疫情推升遠距需求。

在這個因素拉抬下，資通信產品年增18.6％，竄升七大類產品最佳資優生。其9成生產在海外的比重，也順勢拉抬4月海外生產比5.2個百分點，整體海外比來到56％。其他電子產品、光學器材兩項，也在5G應用擴展、背光模組訂單旺盛下，各繳出16.2％與5.3％正成長。

而這也顯現在接單地區表現，像是美、歐下單成長6％多到7％多，大陸年增9.2％。黃于玲說，因平板、筆電、伺服器、網通產品需求多在歐洲跟美國。大陸則是疫情最早，解封相對早，也帶動相關電子產品、光學呈現正成長。

相對科技不畏疫情寒風，傳統貨品則被疫情重傷。4大類產品年增全數見黑，基本金屬、塑橡膠製品、化學品負成長全超過2成，機械類最少也跌1成3。

傳產不好理由，黃于玲直指是疫情與原物料價格兩個因素。前者拉低市場需求，不確定性影響廠商投資意願，後者像是國際油價崩盤很大。

展望5月表現，黃認為經濟面不確定因素相當多，會取決於「疫情控制程度」與「遠距商機需求能否持續」兩個因素，其彼此衝突拉鋸。前者如果控制的好，城市解封放大，需求可以回來，但相對是否壓低遠距商機，就要觀察。因此統計處預測5月訂單金額在年減1.9％與年增2％之間，正負難料。

(中時 )