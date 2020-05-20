環保人員檢測柴油車引擎及排煙狀況。（南投縣環保局提供／廖志晃南投傳真）

柴油車取得自主管理標章，遇環保局攔檢時可優先通行。（南投縣環保局提供／廖志晃南投傳真）

柴油車排放黑煙汙染空氣，影響民眾健康。南投縣環保局為改善空氣品質兼顧便民服務，提前部署試辦柴油車「定點服務，檢測Easy Go，20日前進埔里鎮定點檢測，讓車主便利同時提升自主管理意願，藉此維護空氣品質。

環保局長方信雄指出，目前，柴油車未實施定檢制度，為培養車主注意車輛排煙狀況，推出柴油車自主管理方案，車主必須定期安排車輛進行排煙檢測，並依檢測結果核發不同等級的標章及使用期限，而且，取得自主管理標章，即可享有執行道路排煙檢測稽查時，優先通行的福利。

南投縣大型柴油車4982輛，約占全國大型柴油車的2.44％，其中，1到3期大型柴油車（出 廠14年以上）3543輛，占南投縣大型柴油車的 71.1％。

由於南投縣唯一的柴油車排煙檢測站設置於南投市，其他鄉鎮車輛到檢測站檢測，增加油資、司機薪資及當日無法出勤等成本，因而降低車主參與自主管理意願。

因此，環保局試辦行動檢測、定點服務措施，大型車隊可直接向環保局預約場站檢測；自有戶車主，也可於巡迴檢測日期，就近到指定地點檢測。

(中時 )