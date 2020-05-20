陳中市1家上市光電公司呂姓製造組長，趁隙拷貝女同事「小美」的宿舍感應卡，潛入宿舍在浴室天花板安裝針孔攝影機，透過手機遠距偷窺、竊錄她洗澡及如廁影像，還趁隙潛入查看、換電池及拆除，前後進出4次，「小美」經月餘後發現，嚇得花容失色報警。台中地院依妨害秘密罪判呂男徒刑6月，得易科罰金，全案仍可上訴。

判決書指出，已婚育有2子的呂男，在2019年8月間就在網路上購買門禁房卡拷貝機及針孔相機等一批器材，藉幫「小美」代刷餐點，取得她的識別證及宿舍感應卡，並趁機複製感應卡。

呂男在同年10月間持複製感應卡侵入「小美」宿舍，並在浴室天花板的燈罩旁安裝針孔攝影機，再透過手機遠距偷窺、竊錄「小美」寬衣解帶沐浴及如廁影像畫面。

呂男作風大膽，不但在同年11月15日再擅自潛入宿舍查看針孔，19日還去更換針孔電池。「小美」在同年11月22日在浴室發現驚嚇不已，自行拆除針孔藏在棉被內。呂男察覺事跡敗露，趁「小美」出門上班，再潛入拿走攝影機內記憶卡銷毀，並刪除他儲存在電腦裡的影像檔案滅證。

經「小美」報警，呂男到案坦承不諱，法官認為呂男踰越與「小美」同事分際，侵入宿舍安裝針孔偷窺她洗澡、如廁等影像長達月餘，「小美」心靈受重創，且呂男因賠償金談不攏，還未與「小美」達成和解，依妨害秘密罪判他徒刑6月，得易科罰金。

(中時 )