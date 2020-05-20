明道大學2018年以不實廣告招進40多位史瓦帝尼學生，並安排他們到冷凍工廠剝雞皮非法打工，政府發現後處理，但隱瞞未對外發布消息。這40多位學生繼續留下來就讀，又爆發學雜費減免爭議，教育部、外交部13日大陣仗到明道大學調查，才讓這起奴工事件曝光。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，明道大學當時透過仲介非法招進47名史國學生就讀「國際產學合作專班」，在招生廣告上宣稱：取得學士學位、免4年學雜費、免費食宿、每月新台幣6000元的生活津貼。

尤榮輝說，史國學生進來後，明道大學安排他們到冷凍雞肉廠打工，每周要工作5天，每天必須在低於攝氏10度的場所內剝雞皮8小時，以換取學費和食宿費，而實際上課時間只有一天半，形同是奴工。

史國學生在台處境被史國媒體報導後，教育部進行處置，2018年11月要求明道大學停止史國學生校外工作並終止與廠商之契約，輔導他們返校，並扣減明道108學年招收境外生的名額。不過當時教育部並未對外發布這項訊息。

本月13日，教育部、外交部與史國駐台使館人員17人大陣仗到明道大學調查該校與學生間的爭議，史國學生在台淪為奴工的遭遇才浮上檯面。

教育部表示，史國學生雖繼續留下來讀書，但已無法靠打工抵免學雜費，因此學校另提供學雜費減免優惠，並協助學生找尋工讀機會。惟近期學校片面變更學雜費減免方式並要求需服務學習一定時數，導致有學生認為權益受影響，因此向教育部投訴。

教育部表示，已要求明道大學應就對史國學生的教學及生活輔導等面向，研擬改善措施，並盡速提出雙方合意的學雜費收費方式，以維護學生權益。

政府刻意隱瞞，導致明道大學的史國學生遭到二次傷害。尤榮輝說，政府對教育醜聞不能掩蓋或隱匿，而是要將受害學生的處境及對學校的懲處公開，讓其他學校引以為戒；而像明道這種惡質學校，教育部應及早命其停招、停辦。

(中時 )