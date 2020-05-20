拱天宮持續實施人流管制，統一出入口外，進入廟門要戴口罩、量額溫。（巫靜婷攝）

疫情趨緩，信眾關注「白沙屯媽祖徒步進香活動」是否舉辦，拱天宮總幹事陳春發20日表示，最晚得在農曆7月前決定、8月前出發，否則距離過年太近，會影響隔年進香期程；不過他也坦言要舉辦「可能沒這麼順」，雖然室內外活動人數限制鬆綁，但數額還不足以因應進香數十萬人潮，樂活防疫難掌控。

年度宗教盛事白沙屯媽祖徒步進香活動，今年原定3月29日啟程，展開為期9天8夜的進香之旅，卻受新冠肺炎疫情影響，罕見緊急宣布暫緩、延期舉辦，隨著台灣連續第13天零確診，信眾開始關注白沙媽進香究竟辦不辦，拱天宮總幹事陳春發指出，最晚農曆7月前決定，否則今年只好停辦。

陳春發表示，每年白沙屯媽祖進香期程，都由值年爐主於前一年的農曆12月15日擲筊決定，確定期程後將進入籌備階段，因此今年進香續辦，若不在農曆8月前完成，距離過年太近會影響明年的進香期程，所以只盼早日疫情結束，能夠趕在農曆7月前擇日。

信眾引頸期盼能與媽祖同遊，不過陳春發坦言活動舉辦「可能沒這麼順」，他指出，台灣疫情趨緩，中央也鬆綁室內外活動人數，但即便開放聚眾2、3000人也不足以因應進香數十萬人潮，主辦單位難掌控出席狀況，也無法做到分流，就算農曆9、10月宣布疫情結束也為時已晚，目前還有4個月的緩衝期，「大家都很期待疫情完全結束的那一天」。

(中時 )