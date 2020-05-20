殺警案層出不窮，警察生命安全，引起社會高度關注，但保護警察第一線的安全防護防彈背心，基層員警卻遲遲領不到，許多員警甚至共用一件老舊的防彈衣窘境，台南市議員林燕祝今（20）日上午質詢時，呼籲中央能夠重視並解決全國警察的問題。

林燕祝表示，台南市2千多名警察，竟然只有1百多件堪用防彈衣，擔憂員警生命安全。（圖／南市議員林燕祝提供）

林燕祝表示，台南全市應穿防彈衣員警2千多人，但目前只有1千1百多件防彈衣，對時常有突發案件的員警執勤欠缺保障，更離譜的是，扣除部分老舊汰換者到6月中更只剩下144件，所剩少得可憐。

林燕祝批警政署集中採購防彈衣作業亟待檢討，去年共5萬多件背心式防彈衣經過決標，得標廠商分4次交貨，送驗3次均測試不合格，最後一批還未檢驗，導致5萬多件防彈背心無法如期交貨。

林燕祝不滿警政署防彈衣屢屢檢驗不合格，讓全國警員沒有第一層保護，安全堪慮。（圖／南市議員林燕祝提供）

林燕祝強調，人民保母肉身當盾牌，遇到危性高的緝捕任務，無異是雞蛋碰石頭，讓員警去送死。台南市16個分局平均分不到10件防彈衣，肉身如何擋子彈，她擔憂基層員警性命不值錢，連基本防護裝都沒有，警力折損率堪虞。

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(中時電子報)