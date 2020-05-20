世界上現存體型最大的蛇類現蹤巴西！日前有一名潛水員在福莫蘇河（FormosoRiver）驚見一條「巨無霸綠水蟒」，正悠悠地躺在河床上休息，當牠看見有人類造訪時，便起身探出頭來，用那雙火紅的眼睛與潛水員四目相交，還不時吐出蛇信觸碰鏡頭，一會兒又搖晃腦袋，似乎對眼前景象相當好奇。

（圖／翻攝自YouTube／ Newsflare）

根據《每日郵報》報導，一名水下攝影師巴托洛梅奧．博韋（Bartolomeo Bove）最近潛到福莫蘇河中，巧遇一條長達7公尺、重達90公斤的綠水蟒，牠巨大的身軀直接塞滿鏡頭，看起來就像是一隻史前生物，博韋對這難得一遇的機會深感興奮，綠水蟒也相當給面子，不斷與鏡頭互動。

（圖／翻攝自YouTube／ Newsflare）

綠水蟒又名為綠森蚺，是目前世界上已知體型最大的蛇類，平常主要捕食魚類、鳥類、哺乳類與爬蟲類，博韋指出，許多人對蛇有刻板印象，但就像鏡頭記錄下的畫面，綠水蟒的性情非常溫和，並不會隨意攻擊人類，主要生活在清澈無污染的水域，福莫蘇河是南美洲唯一可找到綠水蟒的地方。

（圖／翻攝自YouTube／ Newsflare）

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(中時電子報)