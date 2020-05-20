台中市大里第一座共融式公園「公兒23共融公園」已於4月開工，全區以全共融為訴求，讓全齡民眾、身心障礙者都能享受期間，更巧妙融入在地文化「大里杙」及「鹹菜王國」意象，預計年底完工。（黃國峰攝）

斥資2,150萬元打造的公兒23共融公園，是台中市大里第一座共融式公園，已於4月開工，台中市副市長令狐榮達20日出席開工典禮，表示公兒23是台中共融公園的示範區，全區以全共融為訴求，讓全齡民眾、身心障礙者都能享受期間，更巧妙融入在地文化「大里杙」及「鹹菜王國」意象，預計年底完工。

中市副市長令狐榮達表示，園區設置「無障礙友善公園」，將地面鋪平無高差，讓行動不便者使用；公園保留原有灌溉水路，保持河岸生態，同時採用「LID海綿城市手法」，加強排水性，解決積水積淤問題。

位於大里大元里的公兒23共融公園，原為公園預定地，但閒置近30年未開發，因未管理而髒亂，經地方陳情，立委何欣纯得知該地為國有財產署，協調後國有財產署無償撥用土地給地方，建設局規劃成可讓各年齡層民眾及身障人士，友善安全活動的空間。

建設局長陳大田表示，整個公園佔地1800坪，雖然地形不規則，但緊接住宅區，蓋好後就是最好的後花園。設計上保留現有灌溉水路，將在地特色杙（綁船的木樁）及鹹菜桶等幾何線條化，融入鋪面、觸覺地圖及告示牌中，設施有綜合攀爬遊具及台中首座輪椅式共融旋轉盤，更規劃尿布型鞦韆，同時兼顧孩童、成人、及身心障礙者的遊玩權。

(中時 )