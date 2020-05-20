「2020520」諧音「愛你、愛你、我愛你」，日子不僅好記，也是熱門的結婚登記日，基隆市政府特地為前來登記的新人準備275組貓對杯，祝賀新人婚姻幸福美滿、戀情長久，基隆市政府指出，截至下班為止，今天一共有83對新婚夫妻誕生，祝福大家新婚快樂。

基隆市政府產業發展處美女小編陳韻婷與愛情長跑6年的同校男友洪子豪一起到中正戶政事務所辦理結婚登記，兩人登記後開心擁吻羨煞一旁眾人。

為了見證這幸福一刻，陳韻婷在產發處同事都到場觀禮，更邀請海洋及農漁發展科長蔡馥嚀幫忙當結婚證人，蔡馥嚀指出，這是自己頭一次當證人，美麗的新娘子畢業後第一份工作就到產發處，負責產發處小編、美食節活動的宣傳行銷及策劃，工作效率好、細心，她很榮幸參與見證這一刻，基隆是一個幸福的城市，祝福新人永遠520。

陳韻婷說，她與洪子豪都是海大畢業，交往6年後，決定廝守一生，「2020520」這輩子只遇得到一次，因此特別選在這個別具意義的日子登記結婚，而同一天也是總總、副總統就職的日子，感覺特別喜氣。

市府表示，每年的520都是結婚登記的熱門日子，基隆市各戶政事務所都充滿喜氣，中正戶政事務所主任吳曉慧說，上午一個小時就有3對新人登記，祝福新人雙雙對對，萬年富貴，幸福一輩子，她提醒民眾，除了520，七夕、9月9日、中秋節及雙十國慶日都是熱們登記日，基隆市完成結婚登記的新人，都能獲贈限量創意貓馬克對杯1組，數量有限，送完為止。

(中時 )