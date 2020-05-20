台灣夏普20日推出全球最輕、重量僅141g的AQUOS Zero 2，搶佔電競商機，新機預定20日晚間六點在台開賣，開賣前，台灣夏普搶先宣布與全台灣規模最大的ahq eSports Club電競俱樂部簽署年度合作，台灣夏普總經理張凱傑指出，今年度SHARP旗下的AQUOS手機，將會是SHARP與ahq合作的主力產品線，預計今年仍會有多款手機於台灣亮相，也包括眾所囑目的5G手機。

2018年亞運會及2019年東南亞運動會（SEA Games）中，電競被正式納入成為體育競賽項目，帶動全球電競市場成長，據估全球電競市場規模在2019年已來到11億美元，預估至2022年可望成長至17.9億美元。

相準電競商機，台灣夏普20日宣布與台灣知名電競團隊ahq eSports Club進行合作簽署，宣佈夏普SHARP贊助ahq eSports Club，為期一年，其中包含英雄聯盟、CSGO，以及今年全新成立的《絕地求生M》戰隊。張凱傑表示，SHARP和ahq的合作，係延續日本夏普與DNG電競團隊合作的先例，透過此項合作，日本夏普成功創造亮眼的手機銷售佳績，並持續保有日本安卓手機銷售第一的寶座，有鑑於此，台灣夏普也決定效法日本的成功經驗，與全台灣規模最大的ahq eSports Club電競俱樂部簽署年度合作。

ahq eSports Club執行長林呈洋指出，台灣遊戲人口已高達1450萬，其中透過手機進行遊戲體驗的比重高達80％，從此群族衍生出來的遊戲體驗、賽事觀看、網紅內容經紀及體驗行銷等行為，都將是SHARP在台灣的策略行銷相當重視的市場。

(工商 )