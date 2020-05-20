新冠肺炎疫情重挫運輸業，光電大廠中環大賣高鐵股票，稍早公布近1個月以來，已賣出9,763張高鐵股票，總金額3.33億元，處分損失1864萬元，究竟是看壞高鐵前景，決定減碼投資，還是有資金需求，中環僅在重訊回應是「投資組合需要」。

出脫近萬張高鐵持股後，中環還有5萬4,741張，持股比例0.973％。

台灣高鐵明天將召開股東會，考量疫情因素，現場婉謝採訪及攝影，不過高鐵會同步提供網路視訊轉播，可以透過網路觀看，預計疫情衝擊、調降股利，以及後續高鐵將延伸到屏東等議題，將成為小股東關心焦點。

台灣高鐵原本通過今年要發現金股利每股1.22元，不過因疫情影響，4月初董事會調降至每股1.2101元，等同降0.8％，此舉約可省下5572萬元作為「存糧」，開出今年上市櫃公司公布股利後又反悔的第一槍，這讓部分股東頗有微詞。

高鐵去年旅運量衝上6,741萬人次，創下歷史新高，交出稅後純益80.1億元、每股稅後盈餘（EPS）為1.42元的好成績。按照《公司章程》所訂之股利政策，每年可提撥不低於60％分配股利，這也是高鐵只能「小降」0.8％的最主要原因。

(中時 )