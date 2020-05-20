自從今年2月29日在杜拜網球錦標賽奪冠後，職業男網世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）就因為新冠肺炎疫情沒有參加過任何一場正式賽事，不過他的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）透露，喬帥計畫參加祖國塞爾維亞的網球賽。

伊凡尼塞維奇表示，喬柯維奇預計參加由35歲塞國老將提普塞拉維奇（Janko Tipsarevic）和塞爾維亞網協合辦的幾個當地網球賽，「這計畫是讓喬柯維奇回到塞爾維亞首都貝爾格勒。」

由於歐美許多國家地區在疫情期間採取民眾沒有必要不要出門的規定，喬柯維奇便在西班牙度假勝地馬貝拉市居家隔離了2個月，直到近日西班政府近日放寬封城規定，喬帥才可以恢復正常訓練，並預計開放旅行後回到塞爾維亞參加比賽。

伊凡尼塞維奇補充：「我們會討論看看有哪些比賽適合打，提普塞拉維奇在和塞國網協組織一些賽事，目前獲得的資訊是會有幾個網球系列賽，也有部分球員同意參賽了。」

(中時 )