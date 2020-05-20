跨越淡水河口的淡江大橋，是當地人關注的重大建設，公路總局為確保執行過程透明，20日邀請士林地檢署檢察官張紜瑋、廉政署組長葉建華、新北市調查處主任周台維等司法單位，共同參與淡江大橋廉政交流平台第2次定期聯繫會議。

廉政署指出，淡江大橋主橋段工程去年2月23日開工，如今已完成各項計畫審定及地方協調前置作業，將邁入河中段施作，是主橋塔進入水中的第一項重要分項工程。

因該工程專業技術複雜、金額龐大且施工期長，為使過程更透明，西濱北工處引進「廉政交流平臺」，結合檢、廉、調等外部監督資源，降低外界疑慮，提供優質公共建設，以達「人安、路安、工安、廉安」四安境界。

廉政署說，淡水八里兩端引橋段下構基樁及基礎、施工便道及便橋、河中主橋段目前同步積極展開，施工團隊將秉持戰戰兢兢、穩健向前的精神，迎接施工中各項挑戰，藉由「檢、廉、調與淡江大橋同行」，建立廉潔、效率及透明的國際工程，盼於2024年如期完工。

(中時 )