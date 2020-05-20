新冠肺炎疫情當前，佩戴口罩成為民眾的日常，花婆婆工作室負責人、同時也是白河商工特教班美術老師的林秀煙靈機一動，將口罩與藝術結合，鼓勵學生彩繪出一幅幅戴著口罩的夏卡爾、蒙娜麗莎，甚至連名畫「戴著珍珠耳環的少女」也都不小心「感冒了」。林秀煙蒐集逾百件作品，20日於台南市白河區圖書館推出「罩漾迷人」師生藝術展。
此次展覽林秀煙以知名畫家夏卡爾的「生日」當作基底，她解釋，「生日」是夏卡爾與愛人共度28歲生日而誕生的畫作；因此，特別讓夏卡爾與女友「戴上口罩」，暗示再嚴峻的疫情也無法阻隔愛意。一旁則有白河著名的蓮花，及穿透烏雲的曙光，作品不僅揉合東西文化，也讓愛與希望溢於畫布間。
會場也展示白河商工特教班、花婆婆工作室學生的作品。學生們最喜歡荷蘭畫家維梅爾畫筆下的「戴著珍珠耳環的少女」，畫出不少「戴著口罩的少女」。林秀煙指出，特教生因學習障礙所致，較為自閉、固執，但透過藝術創作，不僅能讓孩子抒發情緒，也能慢慢導正偏差行為。
「罩漾迷人」藝術展由白河區公所主辦，共展出72件平面畫作、54件立體紙漿作品，展期為5月20日至6月7日。白河區長蕭福清表示，近來民眾前來白河賞蓮時，不妨駐足圖書館欣賞學生們的創意，陶冶心情。
(中時 )
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