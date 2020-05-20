新人蔡先生和姚小姐在東區戶政事務所登記結婚。（嘉義市政府提供）

三對新人在東區戶所完成結婚登記後喜氣洋洋合照。（嘉義市政府提供）

2020年5月20日諧音「愛你愛你，我愛你」是很夯的愛情密碼，嘉義市已有81對新人登記結婚，東、西區戶政事務所布置得喜氣洋洋，新人們在現場拍照留念，還收到市長黃敏惠的祝福卡及精美好禮。

黃敏惠表示，在充滿幸福意義的日子裡，祝福有情人終成眷屬，期望新的一代都能共同經營美滿的婚姻生活，攜手創造快樂幸福的未來。

新人張先生和宋小姐都設籍嘉義市，兩人從認識、交往、相戀至今年5月剛好滿6年，特別選在2020年520到西區戶政事務所登記結婚，再另擇期辦理婚宴宴客，跟親友分享喜訊。

在東區戶政事務所登記結婚的新人蔡先生和姚小姐，念高中時就認識，愛情長跑10年，決定共結連理，白頭偕老，特別選在2020520登記結婚，見證他們有情人終成眷屬。

去年4月1日愚人節認識的黃先生與葉小姐，不想在今年4月結婚，選擇好記又有意義的特別日子2020520登記結婚，流露幸福甜蜜滋味。

設籍嘉義市的新人獲贈市長黃敏惠的祝福卡、九華山地藏庵贈送象徵雙雙對對萬年富貴的「雙囍對杯」、城隍廟贈送象徵早生貴子的「金鏟子」；非設籍嘉義市的新人也獲贈市長黃敏惠的祝福卡及精緻禮物。

市府民政處表示，至傍晚有81對新人完成結婚登記，東、西區戶政事務所提供有溫度的貼心服務，520結婚登記「開放至晚上7點」，以方便上班族新人，在下班後能輕鬆完成人生中最重要的大事。

(中時 )