印度空軍公佈了史上最大規模的戰鬥機採購計畫，將採購多達450架各型戰鬥機，並部署於北部和西部邊境。但大陸軍事專家分析，採購清單中除飆風戰機應對巴基斯坦的梟龍戰機與F-16可能有些優勢之外，所有機種性能上都無法與大陸的隱形戰機抗衡。數量最多的光輝戰機性能也較大陸殲-10、殲-11遜色，無法對大陸形成壓力。

《環球時報》引述印媒ANI指出，印度空軍參謀長巴達烏里亞表示，印度空軍未來35年內將陸續採購的戰機包括36架法國製飆風(Rafale)戰機、114架國產多用途戰機(MFA)、100架國產先進中型戰機（AMCA），以及超過200架光輝輕型戰機(LCA)。

大陸軍事專家接受《環球時報》採訪時分析，LCA戰鬥機是印度自行研製的輕型戰鬥機，基本性能和中巴合作研製的第一批次的梟龍戰鬥機相當，但成熟度遠不及梟龍。目前梟龍已發展到Block 3型，這可能是若干年後的升級版光輝戰機(LCAMk2)追趕的目標。亦即，目前印度的LCA計畫已經落後於巴基斯坦的梟龍採購計畫。

專家表示，印度和法國達梭公司簽署購買36架陣風已開始交付，該戰機裝備有比較先進的有源相控陣雷達，配備的流星空對空導彈射程比較遠。而114架多用途戰鬥機將從國外戰鬥機中選擇一種型號，應該是和飆風戰機同等水準的戰鬥機。美國目前正在向印度推銷以F-16改進的F-21戰機，裝備更新版航電和機載武器，但是按照印度的速度，此專案沒有10年很難完成。總體來看，這個級別的戰鬥機和大陸的殲-10C和殲-16大致在一個層次，屬於3.5代戰機。

報導說，先進中型戰機（AMCA）是印度一款尚在研發中的4代機，具有隱形特點，氣動佈局和大陸FC-31鶻鷹戰機相似，但目前仍處於概念研究階段。從印度先前發展LCA的進度來看，先進中型戰機樂觀估計也要15-20年後才能服役。

大陸專家稱，上述戰鬥機中比較現實的威脅是飆風戰機，該機對付巴基斯坦早期版本梟龍和F-16可能有一定優勢，但很難對抗具有跨代優勢的大陸隱形戰鬥機。印度國產的LCA系列戰鬥機未來裝備數量可能最多，但性能總體上要遜色於大陸殲-10和殲-11系列，無法對大陸形成壓力。

(中時電子報)