林采欣20日舉行《永興行》聽歌會，新專輯是她和導演吳斌一起創作的作品，兩人早已論及婚嫁，沒想到半年前分手，退回工作夥伴關係，她透露分手原因是「緣份到了！」也坦言「不是我決定的，可能是彼此的理想和現實生活有落差，才會商量這件事」。

兩人交往近7年，吳斌也已經向林采欣求婚成功，被問到分手後是否退還求婚戒？她笑說「當然沒有還，就當作是個紀念」，兩人合平分手，沒有決裂，如果對方有新戀情，她會送上祝福，至於分手仍合作專輯是否尷尬？她則說，那時候專輯做的差不多了，不會尷尬。她今天生日，對方也有表示祝福。

聽歌會上，華納音樂獻上生日蛋糕和桃花樹，祝福林采欣人氣爆棚、桃花滿滿，林采欣不諱言有去拜月老求姻緣，不過遲遲沒有對象上門，演唱演唱〈優質過客〉時，感性落淚，她說，唱歌難免會走心，也會有些感觸，還好她有養一些貓貓狗狗陪伴她度過情傷。她今約了媽媽一起吃飯慶生，工作上也開啟新的一頁，新專輯《永興行》源自父親所開的五金行店名，紀念已逝去的父親。

林采欣今生日，華納音樂送上生日蛋糕。（粘耿豪攝）

林采欣今發片，華納音樂送上桃花樹，祝福她桃花滿滿。（粘耿豪攝）

林采欣全新專輯《永興行》今全球正式同步發行。（粘耿豪攝）

林采欣全新專輯《永興行》今全球正式同步發行。（粘耿豪攝）

(中時 )