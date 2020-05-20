大陸全國政協20日舉行記者會，這是首場兩會相關活動，防疫嚴格把關，即便能到「現場」提問的記者，也是透過電視牆看視訊與官員互動。不過提問的尖銳度不減，譬如大陸防疫宣傳讓外國反感、疫情造成反全球化及中美脫鉤、大陸疫情通報不透明等，都被問及。政協發言人郭衛民強調，中美脫鉤不是好藥方，各國應維護全球產業鏈，不能把疫情問題政治化。

大陸全國政協21日開幕，20日下午先舉行政協記者會，能到新聞中心現場的記者，早上6點就需統一安排做核酸檢測。記者會分成兩個現場，記者們集體在新聞中心觀看大型電視牆的視訊連線，向在人民大會堂主會場的政協官員提問，杜絕面對面的機會，椅子並保持一公尺間距。據大會工作人員稱，今年的記者總數，約為往年的四分之一。

有外媒詢問大陸防疫物資品質出問題，還不斷宣傳抗疫援助，讓人反感，大陸全國政協發言人郭衛民先反駁記者，稱對此判斷「並不完全贊成」，他表示，國際社會總體上還是給予中國充分肯定，病毒才是全人類的共同敵人，病毒沒有國界，美國對中國的各種指責，是推卸責任，或出於意識形態偏見，「以此來指責中國高調宣傳，甚至說『中國要爭奪世界領導權』，這是毫無道理的，也是十分狹隘的」。

另家外媒關注疫情造成越來越多工廠要撤出中國，進一步造成中美脫鉤。郭衛民表示，疫情的確對全球產業鏈造成衝擊，但國際主流輿論都呼籲各國加強團結，保持產業鏈暢通，他強調，「脫鉤」主張不是一張好藥方，應該看到，全球產業鏈佈局和供應鏈結構是多年來形成的，具有相對穩定性和依賴性，面對疫情衝擊，各國應該加強合作，維護全球產業鏈、供應鏈穩定，防止世界經濟陷入衰退，而不應以鄰為壑、分裂孤立，更不能把疫情問題政治化，抹黑、指責、鼓動搞對立。

至於疫情瞞報的質疑，郭衛民則重申大陸官方的標準說法，稱1月3日就已向世衛組織和多個國家地區主動通報，1月23日起從中央到地方每天開記者會通報疫情，他稱「新聞發布會的數量、規模、形式創新都是前所未有的」。

(旺報 )