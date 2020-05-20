因積欠1萬8000元交通罰鍰，被法務部行政執行署宜蘭分署拍賣房屋追繳引起爭議，義務人陳青旭聲明異議，行政執行署調查後，宜蘭分署拍賣公告中的「木造房屋」早就不存在，公告登載錯誤，宜蘭分署則自行撤回案件，重新回到拍賣程序，如果陳青旭仍拒不繳納，還是會被拍賣房子。

行政執行署副署長陳盈錦表示，總署受理了陳青旭的聲明異議案後展開相關調查程序，發現陳青旭確實有多次欠繳未納相關稅、費、罰鍰的紀錄，宜蘭分署經多次合法送達通知後，依法執行義務人名下財產，並沒有違誤。不過，總署也發現宜蘭分署查封筆錄及測量筆錄確有不周延之處，而且在拍賣公告記載的「木造房屋」標的物早就不存在，拍賣公告登載錯誤。

陳盈錦說，這個部分陳青旭的聲明異議中並沒有主張，但總署仍指示宜蘭分署再行查證審酌後，宜蘭分署於是依職權撤銷陳青旭案拍賣程序，回復到拍賣前狀態，並向總署撤回送請審議的聲明異議案件。

陳盈錦指出，本來已經拍定陳青旭房屋的民眾，總署也指示宜蘭分署應依法退還其已繳納的相關款項，保障其合法權益，妥適處理後續事宜。此外，陳青旭的欠繳則回到拍賣程序，陳青旭繳納欠款就結案，如果仍拒不繳納，還是會被拍賣房子。

(中時 )