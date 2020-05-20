蔡俊章雲遊寫生，也記錄了近年來的生命足跡，圖為作品《阿里山風情》。（蔡俊章提供）

不只墨蝦，蔡俊章近年對瓜果花草的創作也自有妙趣。（蔡俊章提供）

今年對前警政署副署長、水墨畫家蔡俊章而言別具意義，不僅人生邁向古稀之年，更首度返回雲林母縣開辦水墨畫個展。《警界儒將──蔡俊章博士水墨畫邀請展》21日起至5月31日將在雲林縣政府文化觀光處展覽館一、二樓舉辦。

「人生七十才開始」蔡俊章表示此次返鄉辦展，寓意極深，宛如藝術創作新生的里程碑，日後將更加增廣畫域，不斷嘗試創新。母縣首展，他雖感近鄉情怯，仍精選近年來80餘幅畫作，期以最美好的姿態呈現在雲林鄉親和藝文愛好者面前，分享自己在人生畫布上揮灑逾半世紀的成果。而他亦將本次展出主題畫作，充滿成長回憶的「虎尾故鄉」致贈雲林縣政府典藏，以回饋母縣。

人稱警界儒將的前警政署副署長蔡俊章，2015年卸下警務工作， 43年的警務工作雖告段落，55載的畫筆繼續行雲流水，退休5年仍透過雲遊四方，精研畫技，潛心畫作，畫域更廣。作品曾在佛光山佛光緣美術館總館、國立國父紀念館、台北101大樓中華藝術館、世界警察博物館、香港珍寶王國、北京楓藝創意畫廊、美國洛杉磯華僑文教中心、昆明朱德紀念館、台北藝文推廣處、台北築空間藝廊等個展,並於美國、韓國、香港、澳門、北京、山東泰山岱廟、上海藝術博覽會、昆明、廈門、武漢、桂林及台灣台北、新竹、台中、台南、高雄等各文化中心等個聯展數十次。也到北韓二次藝術交流及獲頒韓國ICA水墨畫大獎。

蔡俊章的墨蝦，栩栩如生別具趣韻，他表示對蝦的外形、佈局往往多有著墨，使蝦的神態更躍然紙上，在深淺墨韻間，勾勒蝦的生命力度。除了「蔡式墨蝦」，近年他更著墨於生活間各式題材，融接現代，創作靈感採擷自山林田疇、鄉間人家或瓜果花草的自然韻味，俯捨皆有妙趣，也記錄著近年來對於生命的足跡。

《警界儒將──蔡俊章博士水墨畫邀請展》將於5月23日上午10時舉行開幕儀式。

(旺報 )