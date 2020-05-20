總獎金台幣100萬元的2020 ThreeBond南台灣挑戰賽─信誼站，今天在高雄信誼高爾夫俱樂部進行首回合，去年台巡賽最佳新人黃議增打出低於標準桿6桿的66桿，暫居領先，並贏得每回合最低桿獎金1萬5千元；尋求衛冕的王偉軒以一桿之差的67桿，緊追在後。

這項比賽為兩回合36洞賽程，由106位職業選手及10位業餘選手角逐冠軍獎盃與冠軍獎金15萬元，暫居首位的黃議增今天抓下7隻小鳥及1個柏忌，展現推桿水準。

黃議增說今天切球與推桿不錯，救了好幾個標準桿，有16個洞成功打上果嶺，18洞花28推，準頭都很好，而開球成功上球道雖然只有7個洞， 不過球道失誤的都開在球道邊，不會太歪，也是今天能拿下好成績的原因。

24歲的黃議增去年在ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽贏得東方日星挑戰賽首冠，挑戰巡迴賽總獎金排名第五，台巡賽總獎金排名第39，年終獲得2019年最佳新人獎。

尋求衛冕的王偉軒以一桿之差緊追，今天抓五鳥，無柏忌，前九洞四鳥32桿，後九洞一鳥35桿。他指出，今天諸桿整體表現都不錯。

2020 ThreeBond南台灣挑戰賽─信誼站是今年ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽的第2站比賽，由於受到新冠肺炎疫情影響，今年度海內外職業高球賽行程至今不是延後就是取消，而台灣的TB挑戰巡迴賽仍然照常舉行，也算是中華職棒照常開打以外，唯二照常舉行的職業比賽，也讓台灣職業選手保有一處磨刀利槍的舞台，主辦單位也十分用心，提供許多特別獎項，讓挑戰巡迴賽增加許多目標，激勵選手積極參與、全力以赴。

明天最後一回合，參賽選手仍將同時分別自第1洞及第10洞出發，第一組於上午6點開球，最後一組於上午8點20開球，預計下午1點半結束，採不淘汰制。

(中時 )