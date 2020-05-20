桃園市吳姓男子2016年10月失蹤，姐姐發現弟弟失蹤報案。警方循線查獲丁姓男子、竺姓女子涉有重嫌，懷疑2人因金錢糾紛，將吳男傷害致死，並指示丁男將屍體運往復興區爺亨部落丟棄。桃園地院審理後，認為無明顯殺人罪證，依照遺棄屍體罪，判決竺女2年、丁男1年有期徒刑。

檢方調查，吳姓男子常和竺女、丁男混在一起吸毒，吳曾經被竺多次霸凌，除了常勒索金錢外，連名下400多萬房子也過戶給竺女。2016年10月，疑似遭到竺女、丁男痛毆。吳男死亡後，吳女給丁男3000元，要求丁男棄屍。

因此丁男負責叫車，以黑色塑膠袋，將吳男屍體包裹，並在到復興區爺亨部落，找1處產業道路，將吳男屍體埋藏於該處。後來吳男姐姐發現弟弟失聯許久，報案後警方循線才得知此事。

因丁男供稱是竺女將吳男傷害致死，並指示他棄屍，警方在丁男指引下挖出屍體。雖然屍體當時已經腐爛，法醫仍驗出有胸部鈍性傷、肋骨多處骨折等。雖竺女否認殺人，檢方仍對2人依照殺人罪嫌提起公訴。

不過桃園地院審理後，認為吳男是因外傷致死，但無明顯證據竺女殺人。因此竺女、丁男殺人罪嫌不足，殺人罪嫌無罪。不過竺女犯後飾詞狡辯、毫無悔悟之心、犯後態度惡劣，依遺棄屍體罪嫌判決有期徒刑2年，丁男則是始終坦承犯行、尚見悔悟之意，依照遺棄屍體罪嫌判決有期徒刑1年。

(中時 )