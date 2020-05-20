印度角力電影《我和我的冠軍女兒》振奮人心，其實除了電影中的大姊、二姊，三妹Ritu Phogat也身懷絕技，並在去年加入「ONE格鬥冠軍賽」的競技場。包括Ritu Phogat與眾多格鬥巨星的故事，《Eleven Sports》今晚10點半全台獨家播出「ONE格鬥冠軍賽：勇士精神」，共10集將在每周三服務格鬥迷。

「ONE格鬥冠軍賽：勇士精神」該系列一共10集帶著觀眾來認識ONE Championship格鬥巨星是如何透過比賽以及辛苦訓練崛起的故事，首集為美國空軍退役下來的重量級世界冠軍「真理」Brandon Vera的精彩生涯，包含對上台裔加拿人程志平以26秒KO對方拿下冠軍腰帶的經典一役。

接著有綽號太空飛鼠曾在UFC 拿13連勝的傳奇冠軍Demetrious Johnson、緬甸國民英雄Aung La N Sang、電影《我和我的冠軍女兒》本尊Ritu Phogat等眾多英雄英雌陸續登場。

(中時 )