參院民主黨議員周二要求川普政府，就台積電斥資120億美元在美設廠一案所涉及的「嚴肅問題」提出說明，包括可能的國家安全疑慮與未揭露的補貼。

身為全球晶圓代工龍頭的台積電是蘋果等美國科技大廠的供應商，上週宣布赴美設廠的重大投資計劃，總投資規模高達120億美元，預計2021年動工，2024年完工。

川普政府將此一投資案視為重大招商成績單，商務部長羅斯(Wilbur Ross)誇稱此案象徵川普總統所推動的「美國製造業復興」的成果。

參院民主黨黨團高層舒默(Chuck Schumer)與兩名同黨議員李希(Patrick Leahy)和瑞德(Jack Reed)周二發函給羅斯與國防部長艾斯培(Mark Esper)，宣稱對於政府爭取廠商在美國境內設立半導體廠的努力，他們絕對是「強力的支持」。

但這三名議員也呼籲應該提高透明度，並要求政府也該考慮「已在美國建立可觀業務的企業」，像是美光(Micron)、格羅方德(GlobalFoundries)與Cree等科技大廠。

針對台積電設廠一案，信中提到，「此案有無涉及國安的規定，以及如何與建立美國半導體製造供應鏈多元化的整體策略保持一致，我們都存有很大的疑慮。」

議員進一步強調，「我們要求政府停止任何此案的談判或討論，直到相關單位向有關授權和撥款委員會就計畫的內容提出說明，包括對資金、稅負優惠、許可證或其他獎勵措施，所做出的任何承諾。」

美國商務部、國防部與台積電都未能立即就此發表評論。

同為大陸電信巨頭華為主要供應商的台積電，如今已發現捲入華府與北京的全球科技大戰的戰火中。

美國政府去年以國安為由將華為列為封殺的黑名單，禁止全球廠商供應晶片給華為，台積電可能因此受到衝擊。根據路透報導，美國政府多年來一直與台積電協商，希望後者能在美國投資設廠。

(工商 )