財政部指出，日前立委批稅務紓困是中央請客、地方埋單，與實際不符，是地方政府依稅法規定自行調整，並非行政院或中央要求地方減稅。

官員表示，房屋稅依實際使用情形按住家用或非住家用稅率課徵，各地方政府於法定稅率範圍內規定徵收率，目前各地方政府規定營業用稅率為3％，為法定稅率之最低稅率；非住家非營業用法定稅率為1.5％～2.5％，各地方政府除金門縣及連江縣為1.5％，其他縣市均為2％。

依房屋稅條例規定，如受疫情影響，飯店未使用樓層、營利事業停業或營業面積縮減部分，屋主可向地方稅稽徵機關申請，改按非住家非營業用課徵房屋稅，該措施並非租稅優惠，而是既有的規定，地方政府依稅法規定協助屋主減輕房屋稅負擔，非中央減稅地方買單。

娛樂稅也是相同道理，依照娛樂稅法規定，地方政府於法定稅率範圍內規定徵收率，因應疫情需要，地方政府可自行修正徵收率，只要經過當地議會通過即可實施。

而娛樂稅受疫情影響，自動報繳的業者營收減少，娛樂稅額也會跟著下滑，並非行政院或中央要求地方減稅。

(工商 )