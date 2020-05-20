連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)深耕茶飲市場，董事會20日通過投資8000萬元取得20%股份投資入股台灣在地知名連鎖茶飲品牌「可不可熟成紅茶 Kebuke」，目標3年內在台展店300家，雙方並將合作打國際盃，聯手進軍海外市場。

法人認為，西方國家對紅茶的接受度與了解較東方茶更高，雅茗-KY投資入股有170家連鎖門市的「可不可熟成紅茶」，除延長了集團茶飲品牌與商品縱深，提供既有加盟商更多選擇，隨著新舊品牌拓點展店，也將挹注集團營收與獲利。

雅茗-KY精壯集團體質、聚焦茶飲事業，目前旗下有旗艦品牌「快樂檸檬」、高端輕奢茶飲品牌「茶閣里的貓眼石」，主打黑糖珍奶的「喝嘛」，在全球20國家地區、超過200個城市已有超過1100家連鎖門市，如今再投資參股「可不可熟成紅茶」，亦將使雅茗-KY自許成為「華人最佳茶飲創業平台」基礎更加穩固。

經過重新梳理，雅茗-KY已確立以「茶」為核心的經營理念，並訂定「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3大營運策略，啟動茶飲品牌多國家、多市場、多文化的布局，除藉此避免品牌過度集中單一市場的風險，並可厚植茶飲文化的底蘊，將優質茶飲輸出更多國家。

2016年可不可熟成紅茶進行品牌再造，以「世界的茶商洋行」為理念，將英式經典茶文化混搭台灣舊時代元素，打造獨樹一格的品牌特色，並以「老派浪漫、在地文化、復古美學」三大基因建構品牌識別與形象，成功吸引市場關注，並成功展店170家。

為與市場區隔，可不可熟成紅茶不強調飲品多樣性，聚焦在飲品的專一性與獨特性，標榜嚴選斯里蘭卡紅茶、台灣本地綠茶，以及最具台灣在地特色的冬瓜茶為基底，搭配春梅、白玉、檸檬等元素製成茶飲，其中包括熟成紅茶、麗春紅茶、春芽冷露、白玉歐蕾、熟成檸果等為人氣招牌商品。

2020年雅茗-KY旗下快樂檸檬展店500家目標不變，如今又投資參股可不可熟成紅茶，由於時序進入茶飲旺季，法人認為，隨藉疫情趨緩，雅茗-KY設定3大營運策略也將陸續展現效應，並自下半年展現營運爆發力。

(工商 )