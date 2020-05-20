行政院長蘇貞昌（前排中）主持臨時院會後，率新任閣員合影，拍「開學照」。（劉宗龍攝）

520行政院舉行臨時院會，蘇揆在對全體閣員談話，勉勵閣員懂得認錯，他說，自已也是很肯認錯的人，如果真的做得不好，人家也在罵，很誠意道歉、認錯。「認錯是改正的開始，沒有什麼面子，我認為勇敢認錯，比死不認錯勇敢多了」；另外蘇揆也交待閣員，好好盤點業管的工作有哪些事，不要有呆人、呆事、呆料放在哪裡。

蘇揆談話全文如下：

各位同仁，今天是總統、副總統的就職大典，承總統信任授權，讓我擔任行政院長的工作組閣，也非常謝謝各位願意為國效勞、為民服務，加入這個內閣一起工作，我非常感佩大家學養俱豐、熱情無限，願意承擔這個辛苦的工作，讓我們組成這個新的行政團隊。

這裡是全國最高行政機關，在2,300萬人民中，我們能坐在這裡為國人同胞服務是莫大榮幸。因緣際會，我們能成為一個團隊，在蔡總統領導下，我們能夠一起為國奉獻、為民服務，這真是人生很好的機遇，向國人同胞報告的時候，我說這是我畢生莫大的榮幸，能與各位一起組成一個團隊，我也覺得是畢生莫大榮幸。

這個團隊的成員過去有很大一段時間共事的經驗，雖然有小幅變動，但也都是長久以來一起共事的好夥伴，這一次在組成團隊中，有些次長等也都是久任公職，表現卓越，我也希望給這樣的人才有為國服務的機會。所以這一次我們這個團隊，大家都很好，過去我們做出相當好的成績讓總統肯定、讓人民高興。這是我們開始第一次院會，更要努力一起再做出更好的成績，這是我要拜託大家的。

過去與我有相當時間共事經驗的好夥伴一定知道，我其實對公事要求是很嚴格，但都不是因為我個人的厲害，而是要對國人交代，我覺得「知性情好相處，知處事方法好配合」，大家都已經知道風格，都已經知道性情，我也一直都以真性情和大家相處，我從來不會變來變去，我是很耿直的人，所以我也希望大家以誠相待，大家都是真心誠意，大家好相處，把握這個好經驗，也留下好回憶。

我跟各位約見的時候，已經明白交代各位我的期待，也是交代各位應該負責的工作，所以也拜託大家繼續努力，好好盤點業管的工作有哪些事，不要有呆人、呆事、呆料放在哪裡。不但如此，大家應該要好好配合，如果大家都配合，而不是扞格，我們這個團隊就會更有力。國家機關之所以有力，就是我們有公權力、團隊力，我們大家如果真心合意、真誠努力，一定會很有效力。

另外，我是一個很講究結果的人，行政不是課堂上上課，所以不是講大道理，而是怎麼把它做成功，做這件事情是對還是錯，如果錯的事情，千萬你要講，不要讓團隊犯錯。縱算團隊的領導人，我帶著大家做為閣揆、行政院長，我如果不對的話，沒有什麼官大學問大，你要告訴我，千萬不要沒有告訴我，到時候結果出來，我會反過來怪你當時怎麼不講，所以你一定要勇敢告訴我。

我這個人有種個性是我很「服理」，你如果告訴我這個不行，我從當縣長的時候，就常常一個會議桌，很熱情想要這樣走、向左轉，結果大家討論結果，最後是向右轉，我是聽大家的，不是我一意孤行，所以如果有哪個地方，實在是想的太天真，或者想錯了、不好的，你一定比我高明，我不會比大家加起來高明，我們一定是要加起來最高明才對，沒有人都最厲害的，沒有可能，大家加起來智慧一定會最高。

這次我們防疫能夠做得這麼好，就是因為大家加起來的力量一定會超過個人，所以如果有什麼不行你講，你如果怕公開講，怕我沒有面子，你私下要告訴我，要趕快講，我還要謝謝你。（接續下則：蘇揆談話二）

(中時 )