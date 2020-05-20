行政院長蘇貞昌（前排中）主持臨時院會後，率新任閣員合影，拍「開學照」。（劉宗龍攝）

（接續上則：蘇揆談話一）

如果起先我們大家都覺得很好，但做下去覺得不對，也不要一定什麼面子，我也不會這樣，我會覺得趁早趕快改。我也是很肯認錯的人，如果真的做得不好，人家也在罵，很誠意道歉、認錯。認錯是改正的開始，沒有什麼面子，我認為勇敢認錯，比死不認錯勇敢多了，所以如果有什麼地方做下去發覺不對，因為你在第一線你實做，實做才會知道這樣不行，馬上來商量來改，或者你覺得當機立斷就這樣。我們沒有什麼，你業管的業務，一定比我內行，所以你一定要發揮專業。

去年1月我剛組閣時，我說我只講目標跟我的態度，目標就是要達成結果，態度就是快一點、積極一點。我只負責這樣，怎麼達成是你的方法，你儘量達成就是最好，就是如此，所以我要拜託大家團隊合作。大家一起用最靈活的方法，最快、最大、最到位地把它達成目的。

另外，「團隊有功從底下開始，有過從我們上面承擔」，所以上次一個經驗像是公路完成時，拜託部長以後要讓最基層工作人員被看見，不然一條公路完成了，一鑿一錘，一挑一擔，在工地住了6年的人，連個名字都沒有，也沒有人認識他，只是請院長去剪綵、講好聽話，我說不要。結果這個月1號，我們院裡也通過了相關辦法，行政院及所屬機關執行重大專案獎勵要點，以後都改了，有功的人從最底層給他獎勵，甚至於邀請他的家人一起來參加落成典禮，讓他的家人看到我的丈夫、爸爸或是我的孩子是這麼偉大，原來他在這裡這麼辛苦，原來完成這麼重要，少一點回家，原來是因為這樣，也會諒解。來的人，獎金給他、住旅館的費用也幫他出，車錢也幫他出，這樣他一家人會覺得這個政府是很溫暖的政府，所以我很希望所組成的團隊是有效率的團隊、會做事的團隊，也是很溫暖的團隊，這個很溫暖，團隊之間、同仁間溫暖，也是讓人覺得這個政府為他著想，很溫暖，然後在第一層工作的人員，也覺得上面不是只有一直要求、只會處罰，而是有功會賞，而且會知道我們的辛苦、會肯定我們的功勞，我想這樣子人家才肯拚命，我想人應該是這樣子做事才對的。

接著，我拜託大家，趁著這次要振興及公共支出要增加的時候，多一點、快一點，所以我拜託學校，原來在偏遠的，一直要改善、沒有錢，趁這個時候，現在基礎建設、前瞻建設二期要加，趁這個時候把偏遠孩子、偏鄉部落，這個時候就趁這個機會能做給他。因為我一直生於偏遠、長於窮苦，一直認為生在不同的家庭是命，有的好命、有的壞命，但國民應該平等，國民要平等，就是我們政府要用政策、資源讓他平等，所以他生長在偏鄉，利用現在科技進步遠距教學，讓他的設備最好，老師也是最好。如果遠端醫療、雲端診治，如果能夠藉這樣把設備弄好，他雖然在偏鄉，但是也能夠與中心醫院、區級醫院有遠端醫療，也可以利用這個時候完成。

所以是不是可以藉這個時候，我們能夠在蔡總統交代幾個大的、未來這四年要做的，早上她講得很清楚，你們也有在場聽到，趕快融入，也藉這個機會，讓台灣區域整合、區域平衡發展、重大建設藉這個時候來。所以我也要藉這個時候拜託大家，一起為台灣的百年久遠，訂定大氣魄、大規劃，要做好，總統的這四年扎實地一步步來做，但眼光要放在百年、千年，我們要建設台灣，真的是全世界認為最好的地方、最溫暖的地方，把它建設起來，這個規劃要有這種氣魄、眼光，腳步要扎扎實實，從現在開始的腳步。

這次蔡總統能得到歷史性超高的民意支持，各位的努力、做出來的成績也有關。她今天第一句話是非常感恩人民給她這個機會，所以我們藉這個機會展現各位一生所學的能力，把它做得很棒，我們也覺得很值得，也覺得是應該的，用這樣來建設我們的國家、建設台灣，為2300萬人民服務。我們任期有長、有短，但我們讓這一段最有成績、最有效率、最成功，讓人民感覺有政府、可以安心，有政府、會做事，是我今天在各位宣誓就職後，我也宣誓就職後，特別講出我的期待，也是蔡總統交付我們的任務。我期許大家和我一起努力，讓我們做得更好、對得起人民、對得起國家，我要重重的拜託大家，謝謝大家。

(中時 )