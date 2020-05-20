520吸引大批戀人登記成為夫妻，八德戶政事務所有73對新人登記。（賴佑維攝）

520吸引大批戀人登記成為夫妻，八德戶政事務所有73對新人登記，其中有法國丈夫為愛遠赴台灣。也有機場地勤、桃園醫院護理師夫妻在疫情期間勇敢站上第一線，20日在眾人祝福下，成為彼此的另一半。

八德區25歲新人張巧穎和法國丈夫Thomas George在韓國相識，當時張巧穎前往旅遊，George則是在張住宿的青年旅社打工，2人互加網路社群好友後譜出戀曲。George決定為愛飛來台灣，也努力學習中文。2人在520前往八德戶政事務所登記，互許終身。

另外在桃園醫院擔任護理師的新人吳姍庭，丈夫是桃園機場地勤，2人透過朋友介紹認識。在新冠肺炎疫情期間，2人成為社會最強後盾，1位守在國門第一線，1位則是醫療最強防線，壓力相當大，2人也彼此鼓勵對方，並決定在520登記結婚。

另外化學工程的張中瑋，與任職會計的黃資婷，兩人透過線上遊戲認識，黃資婷說，男方曾在她身體不適時趕到高雄，親手送上煲湯令她相當感動。此外蘇姓、翁姓女子，透過交友軟體認識，翁女為了有氣喘的蘇女，還決定戒菸，也感謝開放同性婚姻，讓她們可以給對方名分。

八德區戶政事務所主任王瓊慧表示，每年在520都有許多情侶登記，今年因防疫需要戴上口罩，還規畫彩繪口罩給另一半傳達愛意，也和附近飲料店合作，發放飲料振興兌換券。也另外送上金鏟子，祝福新人好孕到。

(中時 )