蔡總統今天發表連任就職演說，針對兩岸關係，國民黨前主席洪秀柱直言，蔡政府是「務實的台獨工作者」，表面說要維持現狀，事實上就是「滾動式台獨」，無論如何都不會改變台獨的目標。她也重批蔡政府過去4年不管在外交、國防或兩岸關係，可說是「一敗塗地、一籌莫展、一事無成」。

洪秀柱下午在臉書「護憲保台柱姐開講520」直播，特別身著四年前蔡總統就職典禮上的藍色套裝，回應蔡總統今天的就職演說。

洪秀柱強調，兩岸關係是重中之重，四年來兩岸關係倒退，從過去的和平交流走向對立仇恨，蔡英文演說避重就輕，現在台海局勢危機重重，台灣成為強權之下的角力籌碼，尤其在這次疫情中，台灣對中國冷嘲熱諷、冷酷冷血的發言，引發武統聲量高漲。

她表示，中華民國憲法講究的是「一中憲法」以及「未來統一」，蔡政府搞台獨的假議題，真正目標是要掌握政權，因此蔡總統今天就職演說隻字不提「九二共識」，對兩岸關係避重就輕、輕描淡寫。

洪秀柱以「明修棧道、暗渡陳倉」形容蔡總統提的修憲議題，「棧道就是立法院修憲、要暗渡的陳倉就是台獨」。蔡總統今天說的修憲委員會，可能就是「滾動式台獨」的伏筆，需要的時候提出來，但碰到問題就縮回去。

洪秀柱也酸諷，蔡英文能獲得817萬票高支持度，就是藉著反送中來操弄仇中，加上操控1450網軍抹黑對手韓國瑜，因此蔡英文在就職典禮上，應送塊「惠我良多」匾額給大陸當局，感謝大陸，才能讓蔡英文順利連任成功。

對於蔡總統演說指出未來4年在產業、社會安全、國防及兩岸關係的方向，誓言打造一個更好的國家。洪秀柱則對比蔡總統2016年的就職演說，4年來不管在外交、國防或兩岸關係，可說是一敗塗地、一籌莫展、一事無成，包括國際關係加速邊緣化、外交丟了7個邦交國、司改民調墊底、年金改革造成階級及行業對立、未強化社會安全網等等，請人民思考是什麼原因造成今日的現況，同時期盼蔡總統開大門、走大門，讓國家更好。

(中時 )