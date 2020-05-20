浪漫520 麻豆派出所上演驚喜求婚紀

「嫁給他、嫁給他、嫁給他。」台南市麻豆警分局麻豆派出所警員邱猷嘉策畫520祕密求婚活動，把交往1984天的女友陳文瑄騙進派出所，展開浪漫求婚記，派出所同仁也在一旁起鬨，陳文瑄高興流淚說出「我願意」，在眾人見證下戴上求婚戒。

520諧音我愛你，很多人特別選在這天去登記結婚，邱猷嘉原本約交往多年的陳文瑄及岳父岳母20日下午到麻豆戶政所辦理結婚登記，但卻祕密安排了驚喜求婚。

邱猷嘉20日上午8點下班後，以汽球布置派出所，然後請女友將車子停到分局停車場，將女友騙進麻豆所，在麻豆所所長林建男等同事加油下，開始進行驚喜求婚行動。

邱猷嘉先播放兩人交往的影片，再拿出婚戒向女友單膝跪地求婚，在同事們加油聲中，陳文瑄感動地說出「我願意」，邱猷嘉也為她戴上婚戒，還有人看到眼眶泛紅。

邱猷嘉今年25歲，和女友陳文瑄高中時就認識，就讀大學時開始交往，後來邱考上警察特考，2年多前到麻豆所服務，工作認真負責；邱猷嘉和雙親也搬到麻豆，新娘陳文瑄現也在麻豆一家服飾店上班。

麻豆警分局局長楊慶裕說，他今天人在外面開會，還是看到新聞才知道這場浪漫求婚，同仁真是保密到家，也祝福他們甜甜蜜蜜、幸福快樂。

(中時 )