2016年桃園復興鄉發生一起殘忍的殺人棄屍案件。1名竺姓女子，長期被有弱智的吳姓男子追求，竺女涉嫌利用對方愛慕她，在2016年9月綁走吳男，以利刃割手腳的凌虐手法，強逼贈與500多萬元的房產，造成吳失血過多死亡。事後竺女教唆男子丁姓男子共同將吳男埋屍復興鄉爺亨部落。吳男失蹤多日，家人報警後，警方從吳男交往關係，追出竺女與丁男，同時在荒山叢林裡挖出已腐爛的屍體。

人家說「婊子無情、毒蟲無義」，這起駭人聽聞的謀財殺人案，就發生綽號「甜甜」的竺女與綽號「阿水」的丁男，他們與吳姓男子往來密切，3人為「毒友」關係，平常會聚在一起吸毒，相互分享短暫的虛幻快感。

2016年底警方在桃園復興山區挖出失蹤多日吳男屍體。（本報系資料照片）

而經濟狀況不佳的竺女，因為吳男對她的愛慕，經常無條件供應毒品讓她吸食，也供應零用錢讓她花用。不料，就是這樣的「大方」，讓竺女得知患有弱智的吳男家族是桃園區地主，名下也有一間價值500多萬元的房地產。

竺女眼見這塊「肥肉」，怎不垂涎三尺，因此不時穿著清涼「色誘」，讓吳男對她深深著迷，幾乎有求必應拿錢讓她揮霍；期間竺女獲悉吳男與人發生車禍，假借協助處理，從中敲了一大筆錢。

桃園復興鄉山區遼闊，竟成埋屍的處所，警方也多次逮捕盜取珍貴林木「山老鼠」。（本報系資料照）

這時被稱「毒蠍女」的竺女對吳男已經是予取予求，已經拿到吳過戶給她的房產，但是仍不滿足，有黑道背景的竺女，開始覬覦吳男還有繼承一筆龐大家產，已悄悄將「轉贈」給家人名下，竺女疑因而露出猙獰的真面目，想多拿點來花用。

於是竺女涉嫌找來幾名「細漢仔」將吳男擄走，數人將吳反綁凌虐，還拍攝影片在「毒友圈」內瘋傳，影片中被害人滿臉是血，還被逼邊做伏立挺身邊唱「兩隻老虎」，竺女則是在旁狂罵「三字經」要吳認真點，冷血行徑讓人心寒。

「毒蠍女」的利用死者對她好感予取予求。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

未料，吳男疑不堪受到凌虐傷重致死，竺女給丁男3000元駕車至桃園復興山區，埋屍在當地爺亨部落旁的草叢中。

吳男在10月被擄，因為失蹤多日家人向警方報案協尋，警方輾轉聽聞「毒友圈」流傳一宗「擄肉」案與吳男失蹤、人間蒸發有關，桃園市刑警大隊從吳男債務關係追查，鎖定有吸毒前科的47歲丁姓男子，將他帶往復興下巴陵一處產業道路挖屍，吳男屍體上半身已經腐爛，循線逮到45歲竺姓女子到案。

不過案經4年審理，桃園地院審理後有了大逆轉，法官認為吳男是因外傷致死，但無明顯證據竺女殺人。因此竺女、丁男殺人罪嫌不足，殺人罪嫌無罪。不過竺女犯後飾詞狡辯、毫無悔悟之心、犯後態度惡劣，依遺棄屍體罪嫌判決有期徒刑2年，丁男則是始終坦承犯行、尚見悔悟之意，依照遺棄屍體罪嫌判決有期徒刑1年。

桃園市吳姓男子2016年10月失蹤後被發現屍體，出現大逆轉，檢方認為丁男、竺女涉有重嫌，不過法院認為罪證不足，殺人罪部分無罪。（賴佑維攝）

(中時電子報)