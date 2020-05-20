由美國、英國、愛爾蘭、瑞典、比利時跨國電影團隊傾力打造的神秘深海異獸電影《深海擴散》即將在台上映，該片在多倫多影展世界首映獲得極高評價，權威電影網站爛番茄一度衝到90分好評，全球各大奇幻影展也紛紛邀請參加，在南韓上週首度解禁戲院時，更衝到全南韓票房前10名的好佳績。

此片由《不可能的任務：失控國度》飾演阿湯哥心儀女子走紅影壇的英國新生代演員妙麗克菲爾德，《神力女超人》飾演亞馬遜女戰神的康妮尼爾森和英國性格小生道格雷史考特領銜主演，故事描述女海洋生物學家與7人小組的遠洋船隊，在為期一週的深海研究時，被不明生物攻擊船體，而這神秘的海底異獸竟然悄悄爬上船，一切災難的開始就此展開。

《深海擴散》為愛爾蘭女導演妮莎哈迪曼首部電影作品，但她已經是全球知名的電視劇導演，從BBC犯罪影集到Netflix的電視劇皆可看到她擔綱執導筒，代表作為Netflix的影集《潔西卡瓊斯》與ABC的影集《異人族》，恰巧都是漫威的相關影集作品。而她的作品始終圍繞著充滿張力、探討權力與政治、那些關於邊緣人與他們掙扎著獲取認同的故事。曾以英國犯罪影集《歡樂谷》拿下BAFTA電視獎殊榮。

她創作背景源自於一個末日預言概念，假設來自不同國家、不同個性的人們如果處在一個密閉空間，當災難來臨時，他們會攜手合作還是會自相殘殺，而此片在一開場便以明快速度交代完深海異獸攻擊，卻沒料到事情才正要開始，透過任何方式漸漸入侵人體，讓船上每一個人不再只是肉搏巨大怪物，而是看不見的隱形攻擊。導演日前接受訪問表示，完成這部電影已是一年半前的事，沒想到竟搭上全球新冠肺炎疫情，跟電影中內容有不謀合之處。她說，片中這艘船就像是個地球村，在被困在無盡汪洋下，不同國家的人們要面對未知恐懼，是要互相猜忌殘殺，還是要攜手對抗，這一點導演語帶保留，覺得這電影不僅僅是給予恐怖片迷的刺激享受，更要思考當生命受到威脅時，人們如何自處並且面臨極危險的威脅潛伏。《深海擴散》預計在6月12日在台上映。

(中時 )