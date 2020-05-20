投行摩根大通發表報告稱，預期全球主要央行的量化寬鬆(QE)應僅足夠抵銷今年債券供應的大幅增加，但意味著央行可能需要擴大QE規模，以防債券收益率上升。該分析與高盛集團策略師的結論相呼應。

報告指出，相對於該行去年底的預期，今年市場對債券需求變化最大的是來自央行的需求，儘管該行預期聯準會的買債速度將由目前水平逐漸減少，並穩定在約每天50億美元，但這速度仍較此前的QE要快得多。

此外，歐洲央行此前宣佈在2020年底前買債1.1兆歐元、英國央行宣佈購買2,000億英鎊國債(該行經濟師及策略師預期英國央行將於6月宣佈額外買債1,000億英鎊)，至於日本央行亦增加購買公司債。因此，這四家央行今年的債券需求增加4.2兆美元，較2019年4兆美元的需求增加為多。

高盛策略師上周表示，更多的債券發行增加了加息和收益率曲線變陡的理由。然而，養老基金及保險公司、零售投資者今年對債券的需求則減少。

在債券供應方面，報告稱，全球經濟受衝擊及市場反應將對今年債券供應有巨大影響。因財稅收入減少，多國政府財政赤字急增，這將導致發達國家政府債券供應大增，而企業亦增加發債，以確保公司有足夠現金抵禦經濟低迷時期。

綜合而言，摩根大通估計今年市場對債券需求將增加1.9兆美元，債券供應增加2.1兆美元，2020年的債券供求餘額將出現淨惡化。在央行買債速度減緩，而債券供應上升的情況下，將意味著今年餘下時間債券收益率將有上升壓力。該行的分析表明，儘管央行的QE政策足以抵銷今年債券供應的增長，但要防止收益率上升的話，則央行可能需要進一步擴大QE規模。

(中時電子報)