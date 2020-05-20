闖空門慣犯犯案後跳水溝，白河警火速逮人(影片源自Youtube)

台南市白河區1名60歲林姓男子，過去已多次侵入民宅行竊，成為警方重點追捕的闖空門慣犯。18日上午，林男至後壁區民宅行竊，不料遭民宅主人發現並扭打脫逃，急跳附近3米高排水溝躲避。白河分局員警獲報後，旋即展開追查，並眼尖發現林男躲在水溝裡，當場逮人，將林男依強盜罪移送台南地檢署偵辦。

林男眼見逃不掉，倉皇逃出排水溝。（台南市政府警察局白河分局提供／李宜杰台南傳真）

林男多次行竊，但法網恢恢，疏而不漏，終遭緝捕。（台南市政府警察局白河分局提供／李宜杰台南傳真）

60歲的林姓慣竊，平時隨身攜帶犯案工具，以騎乘贓車伺機尋找下手地點，先確認住戶不在家或家門未上鎖的屋舍，闖入行竊並轉賣銷贓。

18日上午，林男潛入民宅翻箱倒櫃，大肆搜刮財物，恰逢施姓屋主返家撞見，並展開扭打，見機脫逃、拔腿狂奔。警方獲報後前往圍捕，並協請里長透過廣播發動里民協助搜尋。林男眼見快要逃不了，竟不管水深及腰的3米排水溝，直接縱身躍入躲藏。

為追捕狡猾慣竊，員警紛紛走進排水溝搜捕，1名員警眼尖發現林男正躲在大排水溝閘門，直呼其姓名，林男大驚，從河溝倉皇竄出，並遭員警當場壓制逮捕，依強盜罪移送法辦。

白河分局表示，林嫌平時經常四處閒晃，找尋無人在家之住戶犯案，尤以村落的三合院屋舍受害最深，提醒民眾如外出或短暫出門時，應妥善關閉門窗，以免淪為宵小犯案的目標。

另外，為強化民眾住家防護安全，警方也推出「治安風水師」服務，派員評估民眾住宅防竊設施，例如：門、鎖、窗材質的優劣、裝置的方式是否得宜、固定是否妥當、使用方法是否正確等，民眾可多加利用。

(中時 )