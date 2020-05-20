陳姓夫妻原訂父親節結婚，無奈疫情衝擊，女方澳洲親友、男方大陸經商的父親都擔憂來台要居家檢疫14天、甚至沒飛機可飛，宴客延期到11月，但仍照原定計畫在諧音「愛你愛你我愛你」的日子登記結婚。（蔡依珍攝）

桃園區戶所也精心布置結婚專區、提供打卡氣球和捧花等小物，讓新人拍照留念。(蔡依珍攝)

桃園區戶所也精心布置結婚專區、提供打卡氣球和捧花等小物，讓新人拍照留念。(蔡依珍攝)

適逢諧音「愛你愛你我愛你」，雖然農民曆並非宜婚，但桃園市各戶政事務所仍湧入大批新人，共594對新人登記結婚，其中同性24對，對比去年僅266對，超過2倍多，有人穿婚紗、有人抱著襁褓嬰同時辦登記、報戶口，洋溢幸福氛圍，談到疫情有新人延期宴客，也有新人直接取消、避免給親友困擾，但都認為無礙幸福。

桃園人口最多的桃園區戶政事務所有70對新人提前預約登記結婚，較往年增加3成，昨一早更湧入近百對新人，甚至辦起「同學會」相認。鍾姓和邱姓夫妻都是青溪國中同屆不同班同學，不約而同在2020年5月20日登記結婚，拍照時覺得面熟相認，喜上加喜相約要去對方婚禮。

交往5年的陳姓夫妻原訂父親節結婚，無奈疫情衝擊，女方澳洲親友、男方大陸經商的父親都擔憂來台要居家檢疫14天、甚至沒飛機可以來台，選擇延期到11月舉行，但仍照原定計畫，選擇浪漫好記的日子登記結婚，一早就到婚紗店梳妝打扮，女方還批頭紗，格外引注目，新手婆婆更透露2人巧心以婚紗照為基底，手繪獨一無二的結婚書約，為特別的日子留念。

嫁女兒的余爸爸則表示本來擇定2020年5月20日席開30桌宴客，無奈疫情衝擊，直接宣布取消，避免給親友困擾，問到沒法陪愛女走紅毯會不會覺得可惜？他笑言：「婚後幸福更重要！」戶所也精心布置結婚專區、提供打卡氣球和捧花等小物，讓新人拍照留念，並致贈每對新人1組桃樂碗跟囍字磁鐵，獻上祝福，也為近來防疫悶壞的日子帶來滿滿喜氣。

(中時 )