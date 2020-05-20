中國大陸科技部在國務院新聞辦公室的新聞發布會上表示，目前全球有關新冠疫苗研發有數十種，其中已有10種進入臨床試驗，而大陸有4種滅活疫苗已開始臨床試驗、1種腺病毒載體疫苗已進行第二期臨床試驗，這些疫苗研發過程都與國際組織密切合作。

據《澎湃新聞》報導，大陸國務院新聞辦公室新聞發佈會上，科技部社會發展科技司司長吳遠彬介紹新冠肺炎疫苗研究情況時說，大陸通過5條技術路線同步推進疫苗研發，疫苗研發過程中進一步加強對研發機構的服務，特別是研審結合，加快進程。同時依法依規，一個步驟都不少。

吳遠彬說，目前5條技術路線中，腺病毒載體疫苗已經完成一期、二期的臨床試驗接種，一期結果也進行了初步評價。另外4個滅活疫苗也已經開展臨床試驗。目前全球開展臨床試驗的疫苗總體有10個，所以大陸的疫苗研究是和全球一併推動的。

吳遠彬表示，在疫苗過程中，大陸也和世界衛生組織等國際組織密切合作，一些企業的研發和國際機構開展了合作。

日前大陸國家主席習近平在世界衛生組織大會(WHA)開幕致辭時表示，中國大陸新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可擔負性作出中國貢獻。

(中時電子報)