總統蔡英文今天520就職發表長篇演說，同時也正式宣誓回歸擔任民進黨黨主席，更強調將會邀請「辣台派」加入民進黨改變台灣，強化網路社群能量。對此有網友翻出2009年的舊聞，直說「時間真的是一把很好檢驗人的刀」。

蔡英文回鍋黨主席，隨後就有網友在PTT八卦版挖出2009年舊聞，當年時任總統馬英九宣布參加國民黨主席時，遭蔡英文重砲抨擊「馬英九兼任黨主席，台灣憲政體制將會產生極大風險」，更痛批國民黨掌握行政權、立法院75%席次，總統統合行執政權與立法權，憲政體制喪失制衡機制。許多民進黨立委更開記者會痛批馬英九兼國民黨主席，根本就是「極權復辟、加速統一」。

該網友挖出舊聞後直說「時間真是一把很好檢驗人的刀」，並宣布「台灣的憲政體制再次喪失制衡機制啦」。許多鄉民紛紛回：「以黨領政 黨就是國 相信黨」、「都認同統一了應該改成俗辣台派才對」、「時空背景不同 顏色不同 謝謝指教」、「你又打民進黨的臉了」、「馬英九做的蔡英文都做了，還更狠」、「人家有817萬做後盾，不怕」、「全台最雙標不是叫假的」。

(中時電子報)