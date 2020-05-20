全新舞台劇《粉紅豬小妹舞台劇-完美的下雨天》。（寬宏藝術提供）

兒童界巨星「Peppa Pig粉紅豬小妹」又要來了！《粉紅豬小妹》兒童舞台劇2018年首度來台演出，吸引不少家長帶著孩子朝聖偶像。事隔2年，粉紅豬小妹炫風再度襲台，今年8月帶來全新中文版舞台劇《粉紅豬小妹舞台劇-完美的下雨天》，劇情更為迷惘的爸媽提供靈感，讓小朋友下雨天在家也能玩得盡興又安心。

舞台劇描述佩佩與她的朋友們因大雨受困屋內，佩佩感到十分鬱悶，於是豬媽媽提議一起製作「完美的下雨天」的演出，大伙發揮專長共同協力下，陰霾的下雨天因此變得愉快。該劇將日常溫馨故事化為繽紛有趣的神奇魔力，更是培養小朋友熟悉舞台劇的超強入門款。

主辦方也設置「Peppa Pig驚喜區」，凡購買該區票券，就可以和佩佩、喬治合照。《粉紅豬小妹舞台劇-完美的下雨天》將在8月1、2日於台北國際會議中心舉行，售票將於本月21日下午1點30分開賣，購票詳情請洽寬宏售票。

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