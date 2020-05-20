清野美佐還親筆寫上對台灣的祝福，希望疫情早日過去。（張睿廷攝）

來自日本的清野美佐在醫院擔任行政，多年來造訪台灣8次，對鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街留下深刻印象。今年初新冠肺炎爆發，清野美佐憂心台灣疫情，親手縫製口罩贈予鶯歌陶瓷館，並附上一封親筆信，感人肺腑，打動全館人員的心。

清野美佐多年前因看了台灣偶像劇「流星花園」，對台灣產生憧憬，到台灣遊玩後更愛上這片土地，一共來了8次，走遍各大名勝古蹟，也對這片土地產生感情。

清野美佐今年2月來到鶯歌陶瓷館，對館內建築清水模、鋼骨的質樸感及透明玻璃帷幕的自然光影情有獨鍾，同時也對各種不同風格的美麗瓷器留下深刻印象。

後來爆發新冠肺炎，世界陷入口罩荒，清野美佐憂心台灣民眾的安危，主動購買各種顏色的不織布，以手工剪裁的方式一針一線縫製出口罩，跨海寄送給鶯歌陶瓷博物館。

「鶯歌老街的街道非常美麗，第一眼就讓人喜歡，是非常快樂的回憶。台灣加油，世界加油！」清野美佐還附上一封親筆信，表明對台灣的喜愛及盼望疫情趨緩的心願。

陶博館館長吳秀慈表示，館方事後也與清野美佐通上電話，清野美佐講到最後甚至哽咽，讓全館工作人員相當感動，陶博館也藉此機會，送出跨海祝福，盼日本能與台灣一同擊敗新冠肺炎。

(中時 )