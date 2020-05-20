中職31年球季受到新冠肺炎疫情影響，營運備受干擾，外患尚未平息，不料近來卻爆發彈力球風波；比賽用球的恢復係數過高遭到外界質疑，造成投打失衡，安打、全壘打滿天飛，比賽落落長，從球團、球員到工會，甚至球迷都在譙，中職頓時陷入內憂外患交迫的窘境。

中職聯盟日前表示，在官辦熱身賽、球季開打後兩次檢測，球的恢復係數0.574、0.571都高於2017年球團代表會議的建議值0.570，於是要求廠商改善，但又強調合乎中職規範的上限0.580。這實在模擬兩可、莫衷一是，工會強烈表達不滿，昨天聯盟終於確定以0.560為最佳標準。

而在球的採購上，以往是聯盟統一採購，比賽時派人帶著大量的球趕到球場，除了不方便，也牽涉到庫存、保管等問題。據球團透露，這些年早已改由聯盟出面與廠商簽約後，球團可直接訂貨收貨。

這一來聯盟的負擔雖減輕了，但已無從控管，難免引起外界臆測，從製造到使用的過程中會不會產生人為問題。還有兩次檢測方式是把各球團的球混合抽檢，係數過高的球根本不知來自哪隊？原本想公開透明，反而治絲益棼。

中職這幾年炮火四射，形成打者天堂，廠商應該了解，有人質疑，這種心理也許就反映在球的係數上，倒不如多花點錢購買日美職棒用球。不過採購物品通常有合約，目前使用的「華櫻990」型號球並未違反規定，應很難改用其他品牌的球。

針對外界指責，為了釜底抽薪，中職秘書長馮勝賢今（20）日表示，已要求華櫻公司將第3批用球係數定在0.560左右，出貨前先檢驗是否合乎標準，聯盟也會派人檢測，再向各球團報告結果；經過球團同意並確認無誤後，即可同時更換各球隊主場的比賽用球。

也就是說，第3批球一時半刻無法到位，各隊投手還得再忍受一段時間的炮火洗禮。

(中時 )