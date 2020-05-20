新北市長侯友宜2019年承諾將在4年內擴增公共化幼兒園百班，去年已增班41班，今年預計再增28班，市府宣布明年可提前達成「公幼增班百班」計畫。副市長吳明機20日上午特別至三峽中園幼兒園體驗在地特色童玩課程「打陀螺」，與幼生們一起DIY組裝陀螺。

中園非營利幼兒園位於中園國小內，園內共有2層樓，分為4班，每班30人，共120名學童，除基本幼兒教育外，校方還將融入在地特色融入課程內，邀請陀螺達人曾國華教導學生「打陀螺」，吳明機20日親自下場與孩子同樂。

新北市副市長吳明機表示，侯友宜上任之初，曾允諾要在4年內完成100班公共幼兒園計畫，首年108學年度即增班41班、109學年度將再增28班，預計110學年度即可達成百班計畫，比原規畫早上一年達成目標。

吳明機指出，新北市目前公共化幼兒園、準公共化幼兒園共有1368班，其中2歲專班計有79班，提供3萬8682名平價托教名額供學童就讀。

新北市教育局表示，市府設立公幼之餘，也積極爭取空間增設非營利幼兒園，目前全市已有22所，預計111年度可設立29所非營利幼兒園，提供3406個幼生就讀名額。

教育局補充，新北市各校皆會因地域、文化的不同，設計特色課程，像是市區學校的「全融合教育」或偏鄉的「食農課程」，讓孩子們在採山藥、插秧稻米的過程中更加認識自己生長的土地。

(中時 )