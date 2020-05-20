週三(5月20日)黃金亞市尾盤，現貨黃金短線急漲，金價突破1750美元/盎司關卡。台北時間週四凌晨，投資者將迎來聯準會4月會議紀要，預計將引發市場行情。根據Economies.com，只要維持在1726.00美元/盎司水平上方，那麼金價後市仍有大幅上漲的空間。

因市場預期聯準會將祭出更多貨幣刺激舉措，金價週二上漲。現貨黃金週二盤中最高上漲至1747.40美元/盎司，收於1744.00美元/盎司，上漲12.38美元或0.71%。

聯準會主席鮑爾週二在國會作證時重申，聯準會致力於在冠狀病毒大流行期間使用各種工具來支持美國經濟。

為限制新冠病毒的蔓延，全球採取了大規模經濟刺激措施，以限制封鎖和停業造成的經濟損失。這些措施支撐了黃金，因為黃金被普遍視為對沖通脹和貨幣貶值的工具。

台北時間週四02:00，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將公佈4月貨幣政策會議紀要。投資者需要重點留意會議紀要裡聯準會官員們對經濟前景以及當前低利率政策的看法。

在聯準會4月利率決議中，聯準會維持聯邦基金利率目標區間在0-0.25%不變，將超額準備金利率維持在0.1%不變。聯準會同時表示，將維持利率在低位，直至聯準會有信心經濟能回歸正軌。

分析師指出，假如聯準會會議紀要措辭鴿派，美元可能會受到進一步打壓，這將刺激金價繼續上漲。

(中時電子報)