新北市高灘地工程管理處20日舉辦「月下求婚，月神見證」活動，在新莊新月橋上設置一顆直徑231.6公分的仿真月亮，現場民眾排隊爭相拍照。（賴彥竹攝）

新北市高灘地工程管理處20日舉辦「月下求婚，月神見證」活動，新北市長侯友宜出席活動時表示，2020年5月20日諧音為「愛你愛你我愛你」，鼓勵情侶在新月橋月神的見證下，勇敢對另一半許下一輩子承諾，現場侯也見證民眾王先生下跪向女友求婚，侯也邀請王先生參加新北市聯合婚禮。

侯友宜向民眾介紹仿真月球時，忽然有民眾王先生上前邀請侯當求婚見證人，侯在場見證王先生下跪向女友求婚。侯表示，聽到王先生的真情告白非常感動，相信在月神的見證下，2人能永浴愛河、長長久久，並祝福天下所有情人終成眷屬。

侯在現場也向市民介紹河濱幸福活動，他說活動共有3部曲，第1部為三重辰光橋的辰光之心和愛情樹，已有1千多對情侶鎖住2人堅定不移的戀情，第2部為新月橋的巨型月亮、鑽戒裝置藝術，讓戀人們在浪漫氛圍下求婚成功，第3部預計於10月舉辦，將在八里設置婚攝裝置藝術，讓準新人們在水岸留下浪漫回憶。

新月橋位於新莊大漢溪河畔上，是全台跨距最長的自行車、行人專用陸橋，連接板橋435藝文特區及新莊老街。高灘處表示，新月橋這次的活動結合裝置藝術、幸福光雕，展期至6月20日，每晚7時至10時點燈，每半小時欄杆上的光雕會熄燈5分鐘，只有月亮、鑽戒閃耀著，供民眾拍照、欣賞大漢溪河畔之美。

(中時 )