伊恩和巴利是對性格大不同的兄弟，卻對想見父親一面有著相同的渴望。(迪士尼提供)

動畫電影《1／2 的魔法》可說是皮克斯的第一部奇幻電影，影片中充滿了精靈、獨角獸、半人半馬、蠍尾獅，完全滿足觀眾對童話及神話世界人物的想像，但其實故事的靈感，卻是導演丹史坎隆的真人真事。導演史坎隆的父親因車禍過世時，他才一歲，但他永遠記得一卷存有父親聲音的錄音帶，雖然只有短短的「嗨」和「再見」兩句，卻足以給他和大兩歲的哥哥建構父親些許形象。這卷存有父親兩個單字的錄音帶，成了《1／2 的魔法》的靈感來源。

皮克斯花了6年的時間建構劇本並拍攝，一開始甚至以導演的家鄉密西根州作為城市藍圖，但皮克斯後來發現，必須要有更大、更具民族融合性的城市才能包容電影裡各式各樣的物種，於是他們選擇了洛杉磯當作參考，導演說：「我們希望即使是魔法世界，也能讓觀眾感覺到其真實性，並且藉此代表世界的多元性。」

《1／2 的魔法》從一對兄弟開始說起，他們的父親在他們很小的時候就過世了，當怯懦的弟弟伊恩(湯姆霍蘭德配音)過十六歲生日時，收到了父親留給他的禮物，是個被遺忘許久的魔法咒語，這個咒語可以讓父親回魂陪伴他們一天，只是事與願違，不熟悉咒語的伊恩，只帶回父親身體的一半，為了與從未謀面的父親見上一面，伊恩在哥哥巴利(克里斯普瑞特配音)的協助下，踏上了修復父親的冒險旅程。該片22日於全台上映。

(中時 )