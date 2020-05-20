宅神PO這款炸物 網驚：第一次看到 19:512020/05/20 中時電子報 林郁庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宅神PO這款炸物 網驚：第一次看到。(圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣人的消夜首選，非「炸物」莫屬了！幾乎街頭巷尾都有一家鹹酥雞類的游炸物，光聞到味道就讓人把持不住荷包，拿起夾子開始選食物。宅神朱學恒在臉書上PO出了一道美食，立刻吸引許多網友熱議「第一次見到，長知識了」。 宅神朱學恒今在臉書粉專上PO了一份炸物的照片，他說這是「炸豬耳朵」，照片一曝光後，引起許多網友注意，很多人回應，「第一次見到，長知識了」、「第一次看到 好吃嗎？」、「吃起來跟炸雞皮差不多吧？！」、「阿宅，其實.....滷的比較好吃！」、「 今天適合吃辣炒空心菜～」。 (中時電子報) #炸物 #宅神朱學恒 #炸豬耳朵 也許您會感興趣 推薦閱讀 好市多停車遇見「靈異現象」他還沒購物卻先爽呆！ 17:042020/05/16 生活 私帶1包菸代價1萬元？他親曝監獄內「潛規則」 23:292020/05/16 生活 拒戴口罩！他會考5科恐0分 宅神酸一句話 18:512020/05/17 生活 尿完抖一下 台大醫解釋後網驚呼：長知識了 21:252020/05/17 生活 喝茫慘成綠帽男！醒來見心碎一幕…女友全裸激戰2哥們 11:052020/05/19 社會 美盛：市場已見底部？ 18:192020/05/19 財經 Kolas 創府院黨「三鐵」紀錄 宅神一句話酸爆 20:502020/05/19 生活 大家超愛點！「人氣早餐」一份狂飆500大卡 營養師盤點地雷品項 22:482020/05/19 生活 張忠謀能力太強？他提這點狂讚 22:542020/05/19 生活 蔡英文昨晚PO台灣模式影片 5分鐘惹哭10萬人 08:512020/05/20 生活 生活熱門新聞 梅雨鋒面這天最恐怖 降雨熱點曝光 - 生活 飛蟻屍海淹沒地板 照片曝光...8千人看傻喊扯 - 生活 蛋吃多不會膽固醇過高 醫：這4種人例外 - 生活 前長榮空姐嗆在機師餐加料！郭芷嫣親揭官司結果 - 生活 北車給坐嗎？黃暐瀚留言林佳龍臉書16字 網炸了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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