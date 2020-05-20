台灣人的消夜首選，非「炸物」莫屬了！幾乎街頭巷尾都有一家鹹酥雞類的游炸物，光聞到味道就讓人把持不住荷包，拿起夾子開始選食物。宅神朱學恒在臉書上PO出了一道美食，立刻吸引許多網友熱議「第一次見到，長知識了」。

宅神朱學恒今在臉書粉專上PO了一份炸物的照片，他說這是「炸豬耳朵」，照片一曝光後，引起許多網友注意，很多人回應，「第一次見到，長知識了」、「第一次看到 好吃嗎？」、「吃起來跟炸雞皮差不多吧？！」、「阿宅，其實.....滷的比較好吃！」、「 今天適合吃辣炒空心菜～」。

(中時電子報)