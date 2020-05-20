台灣商業聯合總會理事長張平沼，20日出席「善用政府資源對抗疫情 獎勵政策大補帖」座談會時表示，經濟部商業司希望協助業者善用政府資源，利用「研發投資抵減」，讓企業開源節流。另搭配推動計畫政策，引導政府基金或民間創投資金，投資電商產業，促成投資目的。

張平沼強調，經濟部商業司為協助電商產業升級，特別舉辦此場次座談會，台灣商業聯合總會向來以服務產業發展為宗旨，必會響應政府各項政策，持續輔導電商業者，了解政府政策與資源，共同創造優質的網路購物環境。

主辦單位指出，新冠肺炎疫情爆發後，不僅改變了民眾消費習慣，也衝擊到航空、觀光旅遊業及飯店美食等行業的生意，但也帶動宅經濟及防疫商機，頓時「宅經濟」成為產業商機的主流。

換言之，疫情發生後，民眾消費購物，由實體通路轉為數位（電商）通路，「宅經濟」成為新的商業主流！經濟部商業司為協助業者創造友善網路購物環境，委請資策會科法所及台灣商業聯合總會規劃一場「善用政府資源對抗疫情 獎勵政策大補帖」的座談會。

新冠肺炎疫情全球爆發後，各國政府限制民眾活動，包括祭出在家上班、異地辦公、異地備援及遠距上課情形相當普遍，民眾被迫在家防疫、少出門活動下，意外帶動電商服務的「宅經濟」需求。

據悉，國內光是今年3月網路購物大幅增長，有業者成長高達60％以上，尤以日用品、泡麵、乾貨、健身及遊戲產品成長幅度較大，電商算是這波疫情下的少數受惠產業。

(工商 )