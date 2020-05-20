郭書瑤新戲與禾浩辰演新婚夫妻。（盧禕祺攝）

郭書瑤（瑤瑤）與禾浩辰在三立新週五華劇《未來媽媽》飾演一對新婚夫妻，歷經意外懷孕又流產。郭書瑤20日受訪時表示，這是她入行以來尺度最大的一部，兩人劇中床戲不斷、經常親來抱去，她還秀出手機裡的床戲片段跟記者分享，兩人背部全裸女上男下在床上翻來覆去，還有一路從客廳抱起到餐桌，尺度火辣爆表。瑤瑤坦言她還滿喜歡「餐桌」的，有一種浪漫感，「其實我最喜歡廚房啦，我們的廚房滿大的，可以試試看」。

郭書瑤說，兩人幾乎每天都有吻戲，會做一般年輕新婚夫妻之間會做的事，例如早上睡醒、晚安吻，是寫實、合理的劇情不是刻意，而且「老公做什麼都合理」。她表示，這次是因為男主角是禾浩辰才會接演，覺得合作起來應該很有趣。合作過程中有在研究禾浩辰這個人以及怎麼撩他，結果發現滿難的，「到現在還沒撩到他，因為他的回應總是讓我不知道是真的還是演的。」禾浩辰笑回：「我一直都很有反應啊！」並說每次在片場拍戲，瑤瑤總是「make me so HOT」。

對於火辣尺度的床戲，郭書瑤表示非常相信劇組，該做的防護措施都有做，她感覺得出禾浩辰一開始壓力很大，不知道該如何下手，哪裡都不敢碰，她一度想要直接抓他的手直接摸了。禾浩辰解釋，因為是電視播出，有很多小朋友會看，所以要小心尺度拿捏，不能太超過，但又要能撩起觀眾的「火」。不過他說後來有被瑤瑤打得很開，有時尺度還會太鬆了，甚至會出現「18禁」的對話嚇到女性工作人員。

郭書瑤新戲與禾浩辰演新婚夫妻。（盧禕祺攝）

郭書瑤戲外對結婚生子不強求。（盧禕祺攝）

郭書瑤飾演的高家妃是位生殖中心諮詢師，意外懷孕又流產，她表示，外婆家總共有16個孫子，她排行第二，每一個表弟妹她都帶過，也很喜歡朋友的小孩。她以前沒特別想過要不要生小孩，覺得可以生，不生也OK，但很多女生到一定年齡會面臨要不要生的壓力，「覺得她們非常辛苦，雖然我還沒體會到這件事」，她認為生不生小孩，其實是上帝、老天爺決定的，應該順其自然，有就好好珍惜，沒有也一切自在，雖然自己年紀到了，但不會凍卵，拍了這部戲之後，更不會做凍卵這件事，對婚姻的想法也一樣，有就有、沒有就沒有，強求很痛苦。

郭書瑤為劇去上了一些表演課程，她私下也邀禾浩辰同行，沒想到他一口就答應，她覺得很開心，認為禾浩辰是位認真敬業的演員。禾浩辰說因為郭書瑤的臉很小，身材維持很好，為了配合她，不讓自己看起來太壯，他吃了一個月的地瓜，一週只吃一餐肉，刻意保持身材，讓自已在鏡頭前看起來單薄一點，很怕站在郭書瑤旁邊看起來很大隻。

(中時 )